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03 Kasım 2020 Salı 00:08:00 - Güncelleme:03 Kasım 2020 Salı 00:08:00

Bakan Koca'dan uyarı: İstanbul'daysanız ayrılmayın

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından önemli uyarılarda bulundu. Bakan Koca, "İstanbul'daysanız ayrılmayın. Türkiye'deki vakaların %40'ı yaşadığınız şehirde." ifadelerine yer verdi.

Koronavirüs ile ilgili uyarılarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca'nın paylaşımları şöyle;

Yolculuk İstanbul'a mı? Yola çıkmadan, sağlık durumunuzu 7 gün izleyin. Ateş, kuru öksürük, yorgunluk, boğaz ağrısı, tat veya koku duyusu kaybı, solunum güçlüğü vb. şikâyetiniz varsa, seyahati erteleyin. Bir sağlık kuruluşuna müracaat edin.

İstanbul'daysanız ayrılmayın. Türkiye’deki vakaların %40’ı yaşadığınız şehirde. Semptomsuz bir taşıyıcı, tespit edilmemiş bir temaslı olabilirsiniz. Seyahatiniz çok gerekli değilse erteleyin.

Etiketler : bakan koca istanbul koronavirüs vaka sayısı
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