Bakan Koca'dan Sinovac açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü'nün Çin'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı Sinovac'a acil kullanım onayı vermesine ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamada bulundu.

Bakan Koca açıklamasında "Güvenirliği ve etkisi kanıtlanmış her aşıyı vatandaşımızla buluşturmaya devam edeceğiz. Bu güce güvenin." ifadesini kullandı.