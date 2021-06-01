01 Haziran 2021 Salı 19:11:00 - Güncelleme:01 Haziran 2021 Salı 19:11:00
Bakan Koca'dan Sinovac açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, DSÖ'nün Çin'in geliştirdiği Koronavirüs aşısı Sinovac'a acil kullanım onayı vermesine ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Koca, açıklamasında "Güvenirliği ve etkisi kanıtlanmış her aşıyı vatandaşımızla buluşturmaya devam edeceğiz. Bu güce güvenin." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü'nün Çin'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı Sinovac'a acil kullanım onayı vermesine ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamada bulundu.
Bakan Koca açıklamasında "Güvenirliği ve etkisi kanıtlanmış her aşıyı vatandaşımızla buluşturmaya devam edeceğiz. Bu güce güvenin." ifadesini kullandı.