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10 Eylül 2020 Perşembe 19:30:00 - Güncelleme:10 Eylül 2020 Perşembe 19:41:00

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs ile ilgili son gelişmeleri açıkladı. Bakan Koca: Türkiye genelinde yatak doluluk oranı %52, yoğun bakım doluluk oranı %67, solunum cihazı doluluk oranımız ise %32

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van, Muş, Hakkari, Bitlis il sağlık müdürleri, saha koordinatörleri, kamu hastaneleri başkanları, halk sağlığı başkanları ve hastane başhekimleriyle değerlendirme toplantıları gerçekleştirdi. Koca görüşmenin ardından önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları...

Van'ı merkez alarak Muş Bitlis ve Hakkari'deki detayları değerlendirdik.

Dünya Sağlık Örgütü ofisi İstanbul'da açıldı. Bu ofis sağlık alanında insanlığın karşılaştığı tüm krizlere yanıt vermek için rehber ve referans merkezi olacak.

Türkiye güçlü sağlık alt yapısı ve tecrübeli sağlık çalışanları ile başarılı bir sınav verdi.

Türkiye, 150'den fazla ülkeye yardımda bulunabildi.

Corona virüsün tedavisi henüz bulunamamıştır ancak Türkiye tedavi anlamında en başarılı ülkeler arasına girmiştir.

Haziran ayında bir tedbir dönemi başlatılmıştır. Burada amaç ağır hastalık ve can kayıplarını asgari seviyede tutmaktı.

Orta Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerimizde vaka artışlarını yüksek seyrettiği olarak öne çıkıyor.

Artış olan iller arasında Van, Muş Bitlis ve Hakkari de vardı.

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