Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van, Muş, Hakkari, Bitlis il sağlık müdürleri, saha koordinatörleri, kamu hastaneleri başkanları, halk sağlığı başkanları ve hastane başhekimleriyle değerlendirme toplantıları gerçekleştirdi. Koca görüşmenin ardından önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları...

Van'ı merkez alarak Muş Bitlis ve Hakkari'deki detayları değerlendirdik.

Dünya Sağlık Örgütü ofisi İstanbul'da açıldı. Bu ofis sağlık alanında insanlığın karşılaştığı tüm krizlere yanıt vermek için rehber ve referans merkezi olacak.

Türkiye güçlü sağlık alt yapısı ve tecrübeli sağlık çalışanları ile başarılı bir sınav verdi.

Türkiye, 150'den fazla ülkeye yardımda bulunabildi.

Corona virüsün tedavisi henüz bulunamamıştır ancak Türkiye tedavi anlamında en başarılı ülkeler arasına girmiştir.

Haziran ayında bir tedbir dönemi başlatılmıştır. Burada amaç ağır hastalık ve can kayıplarını asgari seviyede tutmaktı.

Orta Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerimizde vaka artışlarını yüksek seyrettiği olarak öne çıkıyor.

Artış olan iller arasında Van, Muş Bitlis ve Hakkari de vardı.

Ayrıntılar geliyor

