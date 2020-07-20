Bakan Koca uyardı: Düğünleri hastalık, yoğun bakım izlemesin
Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Trabzon'da gelin dâhil, bir kına gecesine katılan 35 kişinin karantinaya alındığını ve düğünün ertelendiğini belirterek, "Düğünleri hastalık, yoğun bakım izlemesin." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vakaların en çok görüldüğü illerden Diyarbakır ve Trabzon'da yapılan düğün ve kına gecesinde Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığına dikkati çekerek, "Düğünleri hastalık, yoğun bakım izlemesin." uyarısında bulundu.
Bakan Koca, Twitter hesabındaki paylaşımda, vakaların en çok görüldüğü illerden Diyarbakır'da iki gün önce yapılan bir düğünde, 70 kişinin "kol kola ve maskesiz" halay çektiğinin öğrenildiğini, Trabzon'da ise gelin dahil, bir kına gecesine katılan 35 kişinin karantinaya alındığını ve düğünün ertelendiğini belirterek, "Düğünleri hastalık, yoğun bakım izlemesin." ifadelerini kullandı.
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