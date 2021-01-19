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19 Ocak 2021 Salı 21:30:00 - Güncelleme:19 Ocak 2021 Salı 21:30:00

Bakan Koca: Son 24 saatte 6 bin 818 yeni vaka tespit edildi

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile ilgili verileri paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 818 yeni vaka, 761 yeni hasta tespit edildi. 167 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Bakan Koca, koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 175 bin 133 COVID-19 testi yapıldı, 6 bin 818 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı, 167 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 761 olarak açıklandı.

TOPLAM 2 MİLYON 277 BİN 987 KİŞİ İYİLEŞTİ

Son 24 saatte 7 bin 218 kişinin COVID-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 277 bin 987'ye yükseldi.

Test sayısı 27 milyon 698 bin 556'ya ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 399 bin 781, vefat sayısı 24 bin 328, ağır hasta sayısı 2 bin 162 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,1, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,2, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

Etiketler : bakan koca bakan koronavirüs
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