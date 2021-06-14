  • BIST
    1460.86
  • Dolar
    8,4055
  • Euro
    10,1873
  • Altın
    506,2540
İstanbul
15 / 20
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
'Salgın iyice geriledi, yenileceği gün çok yakın'
ABD'den Afrin'deki saldırıya kınama
5 günde 1700 metreküp müsilaj temizlendi
İsrail'de Netanyahu dönemi sona erdi
Merkel, Kovid-19 salgınından çıkış yolunun aşılar olduğunu belirtti
Türkiye'de vaka sayısı 5 bin sınırına geriledi!
Gazze Şeridi'nde İsrail ablukası ve balıkçılara yönelik ihlaller protesto edildi
Başkan Erdoğan, Belçika'da
Macron, İngiltere'den Brexit anlaşmasına saygı duymasını bekliyor
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 599 bin 672'ye yükseldi
G7 ülkeleri yoksul ülkelere 1 milyar doz aşı hibe edecek
İstanbul'daki ilk GranFondo Yol Bisiklet Yarışı büyük ilgi gördü
Gürcistan, Azerbaycan ile Ermenistan arasında ara buluculuk yapmaya hazır
Moskova'da koronavirüs aşısı yaptırana araba hediye edilecek
MSB son dakika duyurdu! Uluslararası seviyede aranıyordu, yakalandı
Bakan Kurum müsilaj temizliğindeki sonuçları açıkladı
Başkan Erdoğan'dan NATO Liderler Zirvesi öncesi önemli açıklamalar
Türkiye'de "altın" sevinci!
Paşinyan'dan Azerbaycan itirafı: Haritayı verdi!
Mısır'dan Türkiye mesajı: Kademeli olarak ilerleyecek
İşte Başkan Erdoğan'ın NATO çantası: Biden ile 4 kritik başlık
Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün detayları belli oldu
Bakan Akar'dan Libya açıklaması: Tehlike bitmiş değil
Meteoroloji saat verdi: Sağanak yağış geliyor
14 Haziran 2021 Pazartesi 00:47:00 - Güncelleme:14 Haziran 2021 Pazartesi 00:47:00

Bakan Koca: Salgın iyice geriledi, yenileceği gün çok yakın

ABONE OL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınının iyice gerilediğini, yenileceği günün yakın olduğunu ifade etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün vefat sayımız 53. Çok can yakıcı sayılardan bugünlere geldik. Vaka sayımız 5 bin 12. Bir kez daha gördük; zaferi, yolu kararlı yürüyenler kazanır. Salgın iyice geriledi, yenileceği gün çok yakın." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya
Doğa içinde mutluyuz

Doğa içinde mutluyuz
Tıp çaresiz dua edin!

Tıp çaresiz dua edin!
Almeda'ya yeniden âşık oldum!

Almeda'ya yeniden âşık oldum!
Durumu kabullenme aşamasında

Durumu kabullenme aşamasında
'Masumlar Apartmanı'nda yokum!

'Masumlar Apartmanı'nda yokum!
7 Temmuz'da düğün var!

7 Temmuz'da düğün var!
İranlı ressamın gözünden Oktay

İranlı ressamın gözünden Oktay
Eda'nın koltuğu Ferrari

Eda'nın koltuğu Ferrari
Tiyatro sahnesi için hazır

Tiyatro sahnesi için hazır

EN ÇOK OKUNAN HABERLER