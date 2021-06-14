Bakan Koca: Salgın iyice geriledi, yenileceği gün çok yakın
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınının iyice gerilediğini, yenileceği günün yakın olduğunu ifade etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün vefat sayımız 53. Çok can yakıcı sayılardan bugünlere geldik. Vaka sayımız 5 bin 12. Bir kez daha gördük; zaferi, yolu kararlı yürüyenler kazanır. Salgın iyice geriledi, yenileceği gün çok yakın." değerlendirmesinde bulundu.
Bugün vefat sayımız 53. Çok can yakıcı sayılardan bugünlere geldik. Vaka sayımız 5.012. Bir kez daha gördük: Zaferi, yolu kararlı yürüyenler kazanır. Salgın iyice geriledi, yenileceği gün çok yakın.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 13, 2021
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