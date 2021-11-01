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01 Kasım 2021 Pazartesi 22:24:00 - Güncelleme:01 Kasım 2021 Pazartesi 22:24:00

Bakan Koca paylaştı: Cumhuriyet'te 98 yıl beyaz önlükleriyle ilkler

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de ilklere imza atan sağlık çalışanlarına ilişkin "Cumhuriyet'te 98 yıl - Beyaz Önlükleriyle İlkler" adlı videoyu paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Bazı bakımlardan bizden çok ileriydiler. Onlara ilham veren şeyi anlamak için bile emek gerekir. Aşağıda çok azının adına yer verebildik. Bu ilklerden çok var. Daha çok olacak" mesajıyla birlikte, videoya yer verdi.

Videoda, Türkiye'nin ilk kadın hekimi Dr. Safiye Ali Hanım ve ilk hemşiresi Safiye Elbi Hanım'dan İstanbul Tıp Fakültesi 1969 dönem birincisi 2015 Nobel Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar'a kadar Cumhuriyet tarihine geçen bir dizi sağlık çalışanlarının isimleri yer aldı.

Videoda, müzisyen kimliğinin yanı sıra ilk beyin cerrahı olan Op. Dr. Bülent Tarcan'ın bestelediği müzik kullanıldı.

Etiketler : Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Video Twitter
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