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27 Temmuz 2020 Pazartesi 20:19:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2020 Pazartesi 20:56:00

Türkiye'de iyileşenlerin sayısı 210 bin 469'a yükseldi

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Sağlık Bakanı Dr.Fahrettin Koca günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 919 yeni vaka tespit edildi, 17 kişi yaşamını yitirdi. 982 kişinin virüsü yenmesiyle iyileşenlerin sayısı 210 bin 469'a yükseldi.

Türkiye'de son 24 saatte 919 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 227 bin 19, can kaybı 5 bin 630 oldu.

Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 982 kişinin daha iyileşmesiyle 210 bin 469'a ulaştı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 45 bin 283 test yapıldı, 919 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 17 hasta vefat etti, 982 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 4 milyon 617 bin 971, vaka sayısı 227 bin 19, vefat sayısı 5 bin 630 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdakilerin sayısı 1263, solunum cihazına bağlı olanların sayısı 392, toplam iyileşen hasta sayısı ise 210 bin 469 oldu.

- "Test sayısı 45 binin üstünde"

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Test sayısı 45 binin üstünde. Son 3 gün yoğun bakım sayısı oransal olarak en çok artan iller: İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır. En az artan iller: Sivas, Isparta, Muğla, Balıkesir, Bayburt. 21 ilimizde son 3 gün yoğun bakım hastamız olmadı."

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