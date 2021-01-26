Bakan Koca, koronavirüs ile ilgili son verileri paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, (Kovid-19) salgınında son dakika gelişmesini duyurdu. Türkiye'de son 24 saatte 180 bin 303 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 103 kişinin testi pozitif çıktı, 134 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son dakika gelişmesini duyurdu. Vaka, ölüm, test sayısı gibi verilerin yer aldığı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Türkiye'de son 24 saatte 180 bin 303 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 103 kişinin testi pozitif çıktı, 134 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 1791 oldu, 8 bin 108 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 322 bin 511'e yükseldi.
SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN DEĞERLENDİRME
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan, koronavirüste son duruma ilişkin bir paylaşımda bulundu.
Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Tedbir ve kısıtlamalara uyumla vaka sayılarını önemli ölçüde düşürdük. Ancak son günlerde 5-7 bin arasındaki vaka sayıları hala tedirgin edici"
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