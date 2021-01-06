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Bakan Koca koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı
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06 Ocak 2021 Çarşamba 19:27:00 - Güncelleme:06 Ocak 2021 Çarşamba 19:29:00

Bakan Koca koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 13.830 koronavirüs vakası tespit edildi, 191 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 182 bin 645 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 830 kişinin testi pozitif çıktı, 191 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 3 bin 303 oldu, 8 bin 702 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 164 bin 40'a yükseldi.

Bakan Koca, "Aktif vaka sayımız durağan seyrediyor. Ağır hasta sayımız sevindirici şekilde azalmaya devam ediyor. Kayıplarımızın sayısında azalma eğilimi var" açıklamasında bulundu.

Bakan Koca: 'Bugün tespit edilen 1.458 yeni hastamız var. Aktif vaka sayımız durağan seyrediyor. Ağır hasta sayımız sevindirici şekilde azalmaya devam ediyor. Kayıplarımızın sayısında azalma eğilimi var. Birlikte tedbir ve birlikte mücadele ile kazanacağız' ifadelerini kullandı.

Etiketler : bakan koca koronavirüs vaka sayısı
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