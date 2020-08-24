Bakan Koca koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı

Bakan Koca koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Son 24 saatte 18 hasta vefat etti, 743 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 6 milyon 423 bin 409, toplam vaka sayısı 259 bin 692, toplam vefat sayısı 6 bin 139, toplam ağır hasta sayısı 796 , hastalarda zatüre oranı %7,4, toplam iyileşen hasta sayısı ise 237 bin 908 oldu.



Sağlık Bakanı Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bugün yapılan yaklaşık 96 bin test sonucu 1.443 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız 800 civarında. Sağlık çalışanlarımız var gücüyle hastalarımızı iyileştirmeye çalışıyor. Hasta sayımızı düşürecek olan tedbirlerdir. Sonunda yenilen virüs olacak.” dedi.