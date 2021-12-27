Bakan Koca, İtalyan mevkidaşı ile telefonda görüştü

Bakan Koca, İtalyan mevkidaşı ile telefonda görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza ile görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İtalya Sağlık Bakanı Sayın Roberto Speranza ile bir telefon görüşmesi yaptık. Küresel salgının etkileri, aşı politikamızla geldiğimiz nokta, düzenli veri paylaşımı, mücadelede gösterilen başarının iki ülke halkını seyahat açısından ilgilendiren sonuçlarını ele aldık."