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02 Ağustos 2020 Pazar 19:34:00 - Güncelleme:02 Ağustos 2020 Pazar 20:07:00

Bakan Koca koronavirüste son durumu açıkladı!

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsten dolayı son 24 saatte 18 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, yeni vaka sayısının 987 olduğunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 987 kişiye KOVID-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 5 bin 728 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 40 bin 247 test yapıldı, 987 kişiye KOVID-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 18 hasta vefat etti.

Toplam test sayısı 4 milyon 885 bin 916, vaka sayısı 232 bin 856, vefat sayısı 5 bin 728 olarak kayıtlara geçti.

Son 24 saatte 978 kişinin daha iyileşmesiyle KOVID-19 tedavisi tamamlananların sayısı 216 bin 494'e yükseldi.

Ağır hasta sayısı 582, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 8,5 oldu.

Bakan Koca paylaşımında şunları kaydetti:

"Son 3 günde yeni hasta sayılarımızın arttığı illerde zatürre oranı aynı kaldı. Ülke genelinde ağır hasta sayımız kontrol altında görünüyor. Kurban Bayramı ve tatilde tedbir eksikliği ise önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak sonuçları açısından kaygı verici. "

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