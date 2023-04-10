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10 Nisan 2023 Pazartesi 23:34:00 - Güncelleme:10 Nisan 2023 Pazartesi 23:34:00

Bakan Kasapoğlu, yerli ve milli otomobil Togg ile trafiğe çıktı

Kaynak: AA

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u teslim almasının ardından trafikteki ilk sürüşünü gerçekleştirdi.

Bakan Kasapoğlu, Togg'u kullanırken kaydedilen görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Makam aracı Togg ile ilk kez trafiğe çıkan Bakan Kasapoğlu, Ankara Bahçelievler'e kadar aracı kullandı. Türkiye'nin yerli ve milli otomobiliyle ilk sürüşünü gerçekleştiren Kasapoğlu'na vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Togg'u yakından inceleyenlere "Beğendiniz mi?" diye soran Bakan Kasapoğlu, otomobilin millete ve ülkeye hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, daha sonra Togg'un önünde vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Etiketler : Togg Kasapoğlu Ankara Bahçelievler

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