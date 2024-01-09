Bakan Fidan'dan Kırgızistan'da diplomasi trafiği
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyarette bulunduğu Kırgızistan'da bazı temaslarda bulundu.
Bakan Fidan, Kırgızistan'da bir dizi görüşmeler gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile heyetlerarası toplantıda bir araya geldi.
Fidan, Caparov'un ardından Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Şakiyev ile bir araya geldi.
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