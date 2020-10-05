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05 Ekim 2020 Pazartesi 13:53:00 - Güncelleme:05 Ekim 2020 Pazartesi 14:07:00

Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

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Dışişleri Bakanı Mavlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ortak basın toplantısı düzenliyor. NATO'nun Türkiye'ye vermesi gereken desteği gözden geçirdiklerini belirten Çavuşoğlu, "Akdeniz'de Kıbrıs Türklerinin haklarını koruyacağız" dedi.

Dışişleri Bakanı Mavlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları:

Özellikle İdlib'de NATO'dan Türkiye'nin desteği oldu ama müttefiklerin ciddi anlamda engellemesi oldu. Mütteğifimiz Polonya'nın desteği oldu, çok teşekkür ediyoruz.

Afganistan'dan apar topar çekilmenin doğru olmadığını düşünüyoruz. Müttefikler arasında samimi bir istişareden sonra karar vermemiz gerektiğini düşünüyoruz.

Irak ciddi sorunlarla karşı karşıya. NATO'nun oradaki misyonuna da destek veriyoruz, ama maalesef hayata geçemedi Irak'ın karşı karşıya olduğu sorunlardan dolayı...

Libya'da kalıcı ateşkes için sarfettiğimiz çabalar hakkında bilgi verdik. Destek veremiyorlarsa müttefikler, terör örgütlerine destek vermesinler. Terör listemizdeki örgütlerle angajmana girmeleri kabul edilemez.

Savunma sanayi ihtiyaçlarını kendi içimizde halletmemiz gerekiyor. Patriot alamadığımız için müttefiklerimizden S-400 almak durumunda kaldık. Bu sadece hava savunma sistemiyle alakalı değil, müttefiklerin bu konularda zorluk çıkarmaması gerekiyor. NATO'nun 2030 yılına katkı sağlamaya destek vereceğiz. 

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