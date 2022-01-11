11 Ocak 2022 Salı 12:38:00 - Güncelleme:11 Ocak 2022 Salı 12:38:00
Bakan Çavuşoğlu'ndan Kazakistan açıklaması: Tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Tüm imkanlarımızla Kazakistan'ın yanındayız, tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız" dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Tüm imkanlarımızla Kazakistan'ın yanındayız, tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız. Biz, kardeş Kazakistan'ın gücüne, basiretine ve sağ duyusuna güveniyoruz" ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu, "(Kazakistan'daki protestolar) "Bugün durumun kontrol altına alınmasından memnuniyet duyuyoruz" şeklinde konuştu.
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