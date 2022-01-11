Bakan Çavuşoğlu'ndan Kazakistan açıklaması: Tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Tüm imkanlarımızla Kazakistan'ın yanındayız, tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız. Biz, kardeş Kazakistan'ın gücüne, basiretine ve sağ duyusuna güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, "(Kazakistan'daki protestolar) "Bugün durumun kontrol altına alınmasından memnuniyet duyuyoruz" şeklinde konuştu.