Komşu ateşle oynuyor!

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28 Mayıs 2022 Cumartesi 10:30:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2022 Cumartesi 10:34:00

Bakan Çavuşoğlu Atina'ya son uyarıyı yaptı!

Kaynak: Akşam Gazetesi

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Bakan Çavuşoğlu'nun ‘Adaların egemenliği tartışılır, blöf yapmıyoruz uyarısı' sonrası Midilli'deki Yunan tatbikatının görüntüleri ortaya çıktı. Midilli, kıyılarımıza 5.5 km uzaklıkta ve ‘askerden arındırılmış' statüde... Dışişleri kaynakları, “Yakından takip ediyoruz” dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun, gayri askeri statüdeki adaları silahlandıran Atina'ya yaptığı, "Egemenliğiniz tartışmaya açılır" uyarısı, söz konusu adalarda yapılan uluslararası hukuka aykırı tatbikatları gündeme getirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun İsrail dönüşü uçakta TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'e yaptığı, "Yunanistan, Lozan ve Paris anlaşmalarına aykırı bir şekilde adaları silahlandırmaktan vazgeçmezse egemenlik tartışması başlar" açıklamasının ardından dikkatler Atina'nın Ege adalarındaki hukuka aykırı silahlanma faaliyetlerine ve tatbikatlara çevrildi.

KESİNLİKLE BLÖF YAPMIYORUZ

Çavuşoğlu, Yiğitel'e yaptığı açıklamada söz konusu adalar için, "Yunanistan 1960'tan beri silahlandırdı. Biz de 'bundan vazgeçmezse egemenlik tartışması başlar' dedik; gayet sarih, açık. Son derece ciddiyiz, blöf yapmıyoruz. Yunanistan'ın attığı adımlar Türkiye'ye tehdit oluşturma amacı güdüyor. İhlali durdurmadığı sürece peşinde olacağız" açıklamasında bulunmuştu.

TÜRKİYE'YE TEHDİT OLUŞTURDU

Yunanistan Midilli ve Sakız adaları başta olmak üzere; Sisam, Sömbeki, Nikarya, Libsi, Batnaz, İleriye, Kelemez, İstanköy, Astipalya, İncirli, İlyaki, Herke, Kerpe, Çoban, Rodos, Meis'i ağır silahlarla donattı. Gayri askeri statüdeki adalardan biri olan Balıkesir'in Ayvalık İlçesi'nin hemen karşısındaki Midilli'de, son dönemde yapılan tatbikatlardan birine ait görüntüler sosyal medyada yayınlanmıştı.

ADALARA ASKER VE SİLAH YIĞILDI

Türkiye'ye 5,5 km mesafede bulunan Midilli Adası'nda, Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı 1 tümen ve buna bağlı ana birlikler, 2 piyade alayı, 7 piyade taburu, 1 özel millî muhafız taburu, 3 tank taburu, 4 top taburu ve 1 uçaksavar taburu yer alıyor.

UYDUDAN GÖRÜLÜYOR

Midilli'de konuşlu Yunan ordusuna ait 98. Tugay'a ait askeri tesisler uydu görüntülerine de yansımış durumda.

ATİNA GERİLİMİ TIRMANDIRDI

Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgilere göre Atina son iki yıldır gerilimi tırmandırıyor. Dışişleri Bakanlığı'nın hazırladığı "Yunanistan'ın Gerilimi Arttıran Adımları" raporunda da askerden arındırılmış bölgelerde uluslararası hukuku hiçe sayarak askeri tatbikatlar yapması gözler önüne veriliyor.

BM'YE ŞİKAYET MEKTUBU! HUKUKSUZLUĞU ÖRTMEYE ÇALIŞIYOR

Yunan hükümeti, uluslararası anlaşmalara aykırı olarak sürdürdüğü silahlanmayı örtmek amacıyla Türkiye'yi BM'ye şikayet etmeye hazırlanıyor. Yunanistan, BM Genel Sekreteri Guterres'e gönderdiği mektupta, "Yunanistan, Türkiye'yi Ege adaları üzerindeki egemenliğini sorgulamayı bırakmaya çağırıyor" ifadelerini kullandı. Associated Press'in aktardığı habere göre, Yunanistan'ın BM Daimi Temsilcisi Maria Theofili tarafından imzalanan, dört sayfalık mektup 25 Mayıs'ta BM'ye gönderildi.

SÖNBEKİ'DE GEÇİT TÖRENİ

Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu ve Savunma Bakanı Panagiotopoulos, 8 Mayıs'ta Ege Denizi'nde gayri askeri statüde yer alan Sömbeki (Simi) Adası'nı ziyaret etmişti. Adada konuşlu askerler tarafından geçit töreniyle karşılanan heyet, 'Kasos' adlı savaş gemisinde de teftiş yaptı. Yunan Cumhurbaşkanı, yine gayri askeri statüde olan Herke'ye (Halki) de geçip gözetleme kulesindeki Yunan askerleri ile hatıra fotoğrafı çektirmişti.

Etiketler : Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Midilli ve Sakız adaları Yunanistan
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