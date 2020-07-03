03 Temmuz 2020 Cuma 18:40:00 - Güncelleme:03 Temmuz 2020 Cuma 18:40:00
Bakan Çavuşoğlu açıkladı! Macaristan, Türkiye'yi güvenli ülkeler listesine aldı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Macaristan'ın Türkiye'yi güvenli ülkeler listesine aldığını, Türkiye'den dönenlere karantina uygulamayacağını söyledi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Macaristan'ın Türkiye'yi güvenli ülkeler listesine aldığını, Türkiye'den dönenlere karantina uygulamayacağını söyledi
Ayrıntılar geliyor
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