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08 Şubat 2022 Salı 18:09:00 - Güncelleme:08 Şubat 2022 Salı 18:11:00

Bakan Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya-Ukrayna krizi ele alındı.

Bakanlık'tan yapılan bilgilendirmeye göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna gerginliği çerçevesindeki son gelişmeler gündeme gelirken Çavuşoğlu, Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin diyalog yoluyla azaltılmasına yönelik girişimleri hakkında muhatabına bilgi verdi.

TERÖRLE MÜCADELE VURGUSU: TÜRKİYE'NİN MÜCADELESİ KARARLILIKLA SÜRECEK

Görüşmede, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler de ele alınırken Çavuşoğlu, PKK-YPG'nin Suriye'deki bölücü faaliyetlerine ve sivillere yönelik saldırılarına dikkat çekerek, bu terör örgütüne karşı Türkiye'nin mücadelesinin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

ERMENİSTAN'LA NORMALLEŞME SÜRECİ ELE ALINDI

Kafkaslar'daki son gelişmeler ve Ermenistan'la devam eden normalleşme süreci de ele alınırken Bakan Çavuşoğlu, Blinken'ı 11-13 Mart'ta yapılacak Antalya Diplomasi Forumuna davet etti.

BLİNKEN'DAN ERDOĞAN'A GEÇMİŞ OLSUN DİLEĞİ

Blinken görüşmede, Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için geçmiş olsun dileklerini iletti.

Etiketler : Kovid-19 Ermenistan pozitif Suriye
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