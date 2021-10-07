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07 Ekim 2021 Perşembe 18:08:00 - Güncelleme:07 Ekim 2021 Perşembe 18:08:00

Bakan Bekir Pakdemirli'den 24 TV'ye özel açıklamalar

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T.C. Tarım ve Orman Bakanı, Dr. Bekir Pakdemirli, 24 TV canlı yayınında gündeme dair tüm gelişmeleri değerlendirecek.

T.C. Tarım ve Orman Bakanı, Dr. Bekir Pakdemirli, 24 TV canlı yayınında gündeme dair tüm gelişmeleri değerlendirecek.

Kaan Yakuphan soracak, T.C. Tarım ve Orman Bakanı, Dr. Bekir Pakdemirli ise cevaplayacak.

Küresel ısınma, kuraklık ve rekoltede düşüş... Dünya gıda enflasyonu kıskacında Türkiye ise tüm bu sorunlara çözümler üretiyor, üretimden gelen gücünü kullanıyor.

Meyve, sebze, bakliyat ve hayvancılıkta hangi teşvikler veriliyor?

Gıda enflasyonuyla nasıl mücadele ediliyor? Türkiye'nin, kuraklık ve kıtlık senaryoları neler?

Kaan Yakuphan soracak, T.C. Tarım ve Orman Bakanı, Dr. Bekir Pakdemirli, 24'te bütün bu soruları cevaplayacak.

Kaan Yakuphan moderatörlüğünde Akşam Haberleri, bu akşam saat 19.00'da 24'Te.

Etiketler : kaan yakuphan 24 tv bekir pakdemirli
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