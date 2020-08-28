Bakan Albayrak: Katılım Finans Sistemi ülkemiz ve ihracatçılarımız için hayırlar getirsin
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Tüm ihracatçılarımızın yolu açık, işleri bereketli olsun. Türk Eximbank'ın ihracatçılarımız için hazırladığı alternatif finans kaynakları zenginleştirildi. "Katılım Finans Sistemi" ülkemiz ve ihracatçılarımız için hayırlar getirsin" dedi.
Türk Eximbank: 30'un üzerinde ürün ile ihracatçılara hizmet veren Türk Eximbank 'Katılım Finans Sistemi' prensipleri ile çalışan ürününü devreye alıyor.
Konuya ilişkin bir paylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Tüm ihracatçılarımızın yolu açık, işleri bereketli olsun. Türk Eximbank'ın ihracatçılarımız için hazırladığı alternatif finans kaynakları zenginleştirildi. "Katılım Finans Sistemi" ülkemiz ve ihracatçılarımız için hayırlar getirsin." dedi.
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