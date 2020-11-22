'Türkiye ve ABD'nin uzun bir işbirliği geleneği var'

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22 Kasım 2020 Pazar 21:11:00 - Güncelleme:22 Kasım 2020 Pazar 21:11:00

Bakan Akar'dan Türkiye-ABD ilişkileri değerlendirmesi: Görüş ayrılıkları olsa da iki ülkenin uzun bir işbirliği geleneği var

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türkiye ve ABD arasında görüş ayrılıkları olsa da iki ülkenin uzun bir işbirliği geleneği var" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "ABD ile ilişkilerimizde diğer ülkelerin de olduğu gibi bazen iniş ve çıkışlar, keskin görüş ayrılıkları tabii ki var ama şunu da unutmayalım, iki ülke arasında zorlukların üstesinden geldiğimiz uzun bir işbirliği geleneğimiz var." dedi.

Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu'na video konferans ile bağlanan Akar, Türkiye ve ABD ilişkilerini değerlendirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, iki ülkenin uzun yıllar sarsılmaz müttefik olduğunu belirterek şu açıklamalarda bulundu. 

ABD ile ilişkilerimizde diğer ülkelerin de olduğu gibi bazen iniş ve çıkışlar, keskin görüş ayrılıları tabii ki var ama şunu da unutmayalım iki ülke arasında zorlukların üstesinden geldiğimiz uzun bir işbirliği geleneğimiz var.

İki ülkenin Kore, Somali, Balkanlar, Afganistan ve dünya genelinde diğer coğrafyalarda çok yakından omuz omuza, birlikte çalıştığını ama maalesef bazen görüş ayrılıklarının iki ülkenin ortak gündemi ve başarılı işbirliğinden daha fazla öne çıktığını ifade eden Akar, algının gerçeği gölgelediğini ve bu durumdan kaçınılması gerektiğini vurguladı.

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