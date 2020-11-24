Bakan Akar'dan Türk gemisindeki hukuk dışı aramaya tepki: Sakat doğmuş bir harekat
Milli Savunma Bakanı Akar, Türk gemisindeki hukuk dışı aramaya ilişkin "Maalesef müttefiklerimizin açıklamaları tam olarak gerçeği yansıtmamakta, bazı gerçekler çarpıtılmaktadır" diyerek tepki gösterdi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk gemisinde hukuk dışı yapılan arama hakkında açıklamalarda bulundu.
Akar'ın açıklamaları şöyle:
"İrini Harekatı başlangıcından beri sakat doğmuş bir harekat. Uluslararası hukuk tarafından sağlam temellere dayanmıyor."
"Olay tamamen uluslararası hukuka aykırı, teamüllere aykırı şekilde icra edilmiş, yanlış yapılmıştır."
"Maalesef müttefiklerimizin açıklamaları tam olarak gerçeği yansıtmamakta, bazı gerçekler çarpıtılmaktadır."
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