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06 Mart 2021 Cumartesi 18:28:00 - Güncelleme:06 Mart 2021 Cumartesi 18:31:00

Bakan Akar'dan Mısır açıklaması! 'Gelecek günlerde farklı gelişmeler olabilir'

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanı Akar, Mısır'ın arama faaliyetlerinde Türk kıta sahanlığına saygı göstermesi hakkında, "Bu çok önemli bir gelişme, bunun devam etmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Akar, Mısır'ın arama faaliyetlerinde Türk kıta sahanlığına saygı göstermesi hakkında, "Bu çok önemli bir gelişme, bunun devam etmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Akar, "Mısır'la tarihi, kültürel ortak değerlerimiz var. Bunların aktive olmasıyla gelecek günlerde farklı gelişmeler olabilir diye değerlendiriyoruz." dedi.

Türkiye-Yunanistan ilişkilerine dair ise Bakan Akar, "Sorunların uluslararası hukuk, diyalog, iyi komşuluk ilişkileri içinde çözümünden yanayız. Müzakerelere açığız." diye konuştu.

Etiketler : Hulusi Akar Mısır kıta sahanlığı Yunanistan
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