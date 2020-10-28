Bakan Akar'dan Charlie Hebdo tepkisi: Terörün mizah halidir

Charlie Hebdo'daki yayına ilişkin açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Yapılan bir ifade özgürlüğü değil fikir fakirliğidir. Açıkça bir saldırıdır. Terörün mizah halidir." ifadelerini kullandı.

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Bakan Akar, küstah Charlie Hebdo dergisinin İslamiyet'e, Türkiye'ye ve Başkan Erdoğan'a yönelik ahlak dışı saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu.

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Bakan Akar yaptığı açıklamada "Fransa'da yayın yapan sözde bir derginin İslam dünyasına, ülkemize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik çirkin saldırılarını şiddetle ve esefle kınıyoruz." ifadesini kullanan Akar, şunları kaydetti:

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"Hiçbir kutsal değer tanımayan, ifade özgürlüğü adı altında sistematik olarak İslamiyet'e saldıran bu dergi, yayınları ile AB’nin kuruluş felsefesini oluşturan evrensel ve ahlaki değerleri de çiğnemektedir. Yapılan bir ifade özgürlüğü değil fikir fakirliğidir. Açıkça bir saldırıdır. Terörün mizah halidir. Bu tür yayınların radikal grupların işine yarayacağı ve en çok zararı da nüfusunun kayda değer bir kısmı Müslüman olan Fransız toplumuna verdiği açıktır. Aklıselim, makul ve mantıklı düşünen Fransız halkının da bu çirkin yaklaşıma en güzel cevabı vereceğine inanıyoruz."

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