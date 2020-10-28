Ahlaksız karikatür sonrası Charlie Hebdo'ya soruşturma

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28 Ekim 2020 Çarşamba 13:35:00 - Güncelleme:28 Ekim 2020 Çarşamba 13:45:00

Charlie Hebdo dergisi yetkilileri hakkında resen soruşturma başlatıldı

Kaynak: AA

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli yayınları nedeniyle Fransız Charlie Hebdo dergisi hakkında soruşturma başlattı. İletişim Başkanlığı'ndan da ahlaksız karikatürle ilgili son dakika açıklaması geldi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik yayın dolayısıyla Charlie Hebdo dergisi yetkilileri hakkında resen soruşturma başlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Charlie Hebdo dergisinin kapağındaki hakaret içerikli görsele ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Başkan Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli yayını nedeniyle Fransız Charlie Hebdo dergisi hakkında resen soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Charlie Hebdo isimli derginin yetkilileri hakkında Türk Ceza Kanunu 12, 13 ve 299'uncu maddeleri gereğince Cumhurbaşkanına hakaret suçundan resen soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Daha önce Hz. Muhammed'le ilgili yayınladıkları hakaret içerikli karikatürlerle tepkilerin odağı olan Charlie Hebdo dergisi Başkan Erdoğan'a kapaktan yayınladıkları karikatürle hakaret etti.

Derginin kapağında yayınlanan karikatür büyük tepki toplarken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçti. 

Etiketler : Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Charlie Hebdo Cumhurbaşkanı Erdoğan sorusşturma
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