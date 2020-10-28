Ahlaksız Charlie Hebdo! Tepki yağıyor!

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28 Ekim 2020 Çarşamba 09:15:00 - Güncelleme:28 Ekim 2020 Çarşamba 09:16:00

Başkan Erdoğan'a saldıran Fransız sözde mizah dergisi Charlie Hebdo'ya Türkiye'den tepkiler çığ gibi

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Fransız sözde mizah dergisi Charlie Hebdo, Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürünün ardından yeni bir skandala daha imza attı. Ahlaksız dergi şimdi de Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. Hadsiz bir kapak yayımlayan dergiye Türkiye'den tepkiler çığ gibi büyüdü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "İflah olmaz Fransız paçavrasının Cumhurbaşkanımızla ilgili ahlaksız yayınını lanetliyorum." ifadelerini kullanırken, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İngilizce yayınladığı Twitter mesajında, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Müslüman karşıtı gündemi meyve veriyor" dedi. "Kültürel ırkçılığı ve nefreti yaymaya yönelik bu en iğrenç çabasını kınıyoruz" dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, "İfade özgürlüğünü din ve inanç düşmanlığına dönüştürmek ancak hastalıklı bir zihniyetin ürünü olabilir. Sağduyu sahibi herkes bu iğrenç yayıncılığı kınamalı ve reddetmelidir" dedi.

Fransız sözde mizah dergisi Charlie Hebdo , Başkan Erdoğan'a yönelik alçakça saldırıda bulundu. Dergiye Türkiye'den tepki yağdı.

Hz. Muhammed'e (s.a.v) yönelik ahlaksızca karikatürlerle tüm İslam dünyasının tepkisini çeken Fransız Charlie Hebdo dergisi şimdi de Başkan Erdoğan'ı hedef aldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam dünyasını hedef almasından cesaret alan dergi Başkan Erdoğan'ın karikatürünü kapağına taşıdı. Büyük bir alçaklığa daha imza atan dergiye sosyal medyadan tepkiler çığ gibi büyüdü.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY: LANETLİYORUM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "İflah olmaz Fransız paçavrasının Cumhurbaşkanımızla ilgili ahlaksız yayınını lanetliyorum." ifadelerini kullandı.

Oktay Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti; "Fikir özgürlüğü arkasına saklanarak kimseyi kandıramazsınız! İflah olmaz Fransız paçavrasının Cumhurbaşkanımızla ilgili ahlaksız yayınını lanetliyorum. Ahlak, vicdan sahibi uluslararası kamuoyunu bu rezilliğe karşı sesini yükseltmeye çağırıyorum."

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: İNANÇ DÜŞMANLIĞI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Charlie Hebdo dergisinin iğrenç kapağıyla ilgili "Fransız dergisi nefret üretim merkezi haline gelmiştir. Cumhurbaşkanımızla ilgili ahlaksız yayınlarını şiddetle kınıyoruz. Bu yayın anlayışı fikir özgürlüğü değil inanç düşmanlığıdır. Bu zihniyet tiksinti verici bir noktaya ulaşmıştır." dedi.

İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN: FAŞİZM VE FAŞİSTLER KAYBEDECEK

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, alçak karikatürü kınadı. Altun paylaşımında, "Batı'nın faşist kanadı ve onların içimizdeki temsilcileri ahlaksızca Cumhurbaşkanımıza saldırıyorlar. Cumhurbaşkanımızı yolundan döndürebileceklerini sanıyorlar. Cumhurbaşkanımız küresel vicdanın sesi olmaya devam edecek. Türkiye güçlenecek, faşizm ve faşistler kaybedecek!" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ İBRAHİM KALIN: KİŞİ HAKLARINA SALDIRI, MİZAH VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ DEĞİLDİR

Fransız dergisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan alçak karikatürü sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Hiçbir inanç, kutsal ve değere karşı saygısı olmayan Fransız dergisinin Cumhurbaşkanımızla ilgili yayınını şiddetle kınıyoruz. Bunlar sadece kendi müptezelliklerini ve ahlaksızlıklarını ortaya koyuyorlar. Kişi haklarına saldırı, mizah ve ifade özgürlüğü değildir. Ahlak ve edep yoksunu bu yayınların amacı, nefret ve husumet tohumları ekmektir. İfade özgürlüğünü din ve inanç düşmanlığına dönüştürmek ancak hastalıklı bir zihniyetin ürünü olabilir. Sağduyu sahibi herkes bu iğrenç yayıncılığı kınamalı ve reddetmelidir." dedi.

NE OLMUŞTU?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hz. Muhammed'e (s.a.v) hakaret içeren karikatürleri devlet binalarına yansıtmış, hatta lise kitapçıklarında karikatürün yer alması için talimat vermişti. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransız mallarını boykot çağrısında bulunmuştu.

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