Fuat Oktay'dan Charlie Hebdo dergisine kınama

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28 Ekim 2020 Çarşamba 07:22:00 - Güncelleme:28 Ekim 2020 Çarşamba 07:23:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Charlie Hebdo dergisine kınama: Kimseyi kandıramazsınız!

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "İflah olmaz Fransız paçavrasının Cumhurbaşkanımızla ilgili ahlaksız yayınını lanetliyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti;

"Fikir özgürlüğü arkasına saklanarak kimseyi kandıramazsınız! İflah olmaz Fransız paçavrasının Cumhurbaşkanımızla ilgili ahlaksız yayınını lanetliyorum. Ahlak, vicdan sahibi uluslararası kamuoyunu bu rezilliğe karşı sesini yükseltmeye çağırıyorum."

Adalet Bakanı Gül'den Charlie Hebdo dergisine kınama

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Geçmişten bugüne biriktirdiğiniz hukuksuz, ahlaksız utanç sayfalarınıza her gün bir yenisini ekliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Gül Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti;

"Avrupa'nın insanlık değerlerinden nasipsiz faşistleri, ifade özgürlüğü nedir bilmiyorsunuz. Geçmişten bugüne biriktirdiğiniz hukuksuz, ahlaksız utanç sayfalarınıza her gün bir yenisini ekliyorsunuz. Şunu bilin ve aklınızdan çıkarmayın: Recep T. Erdoğan asla yalnız yürümeyecek."

Etiketler : Fuat Oktay Abdulhamit Gül DERHİ KINAMA Recep T. Erdoğan
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