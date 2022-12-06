06 Aralık 2022 Salı 10:09:00 - Güncelleme:06 Aralık 2022 Salı 10:09:00
Bakan Akar: İsveç ve Finlandiya'daki durumu yakından takip ediyoruz
Milli Savunma Bakanı Akar, Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen ile perşembe günü bir araya gelecek.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen ile perşembe günü bir araya gelecek.
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