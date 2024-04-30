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30 Nisan 2024 Salı 10:01:00 - Güncelleme:30 Nisan 2024 Salı 10:01:00

İstanbul'da terör örgütü PKK operasyonu!

Kaynak: AA

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İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Polislerce düzenlenen operasyonda şüphelilerden 5'i yakalandı.

Ekiplerin, 3 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışması sürüyor.

Etiketler : istanbul terör örgütü operasyon gözaltı
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