İstanbul'da terör örgütü PKK operasyonu!
Kaynak: AA
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı.
İstanbul'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Polislerce düzenlenen operasyonda şüphelilerden 5'i yakalandı.
Ekiplerin, 3 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışması sürüyor.