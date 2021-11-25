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BAE ile 10 tarihi imza! İşte o anlaşmalar
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25 Kasım 2021 Perşembe 08:30:00 - Güncelleme:25 Kasım 2021 Perşembe 09:35:00

BAE ile 10 tarihi imza! İşte o anlaşmalar

Kaynak: Akşam Gazetesi

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Abu Dabi Veliaht Prensi Al Nahyan, Başkan Erdoğan'ı ziyaret ederek iki ülke arasındaki gerginliği bitirdi. Ziyarette 10 stratejik anlaşma imzalandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan Beştepe'de tarihi bir görüşme yaptı. İki ülke arasında yeni bir dönem başlarken pek çok alanda ticari işbirliğini kapsayan 10 anlaşma imzalandı.

HEYETLER GÖRÜŞTÜ

Baş başa görüşen Başkan Erdoğan ve bin Zayed, heyetler arası görüşmenin ardından anlaşmaların imza törenine katıldı. Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında 10 alanda yatırım anlaşmalarını içeren imzalar atıldı.

TEKNOLOJİ VE ALTYAPI

Ülkeler arasında söz konusu anlaşma, Türkiye'de 3 GW'a kadar olan mevcut ve yeni yenilenebilir projelere yatırımlar da dahil olmak üzere enerji, petrokimya, teknoloji, ulaşım, altyapı, sağlık, finansal hizmetler, gıda ve tarım alanlarında Türkiye'ye doğrudan yatırım ve iş birliklerini kapsayacak.

İLK TEMAS GEÇEN YAZ

Başkan Erdoğan, ağustosta önce BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnun bin Zayed El Nahyan'la yüz yüze daha sonra da Veliaht Prens Nahyan'la telefonla görüşmeler yapmıştı. Erdoğan, görüşme sonrası "Çok ciddi yatırım hedefleri var. Birleşik Arap Emirlikleri ülkemizde ciddi yatırımlara girişecek" demişti.

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Başkan Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ı resmi törenle karşıladı. Konuk Veliaht Prens bin Zayed'in bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, protokol kapısına kadar eşlik etti. Erdoğan, bin Zayed'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve bin Zayed'in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.

ÇAVUŞOĞLU ARALIKTA ABU DABİ'YE GİDECEK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, aralıkta Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Bakan Çavuşoğlu, Başkan Erdoğan ile Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki anlaşma imza töreninde, gazetecilere açıklama yaptı. İki ülke arasında çok verimli bir görüşme gerçekleştirildiğini belirten Çavuşoğlu, aralıkta Abu Dabi'yi ziyaret edeceğini söyledi.

TÜRKİYE'YE 10 MİLYAR DOLARLIK FON AYRILDI

Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın, gerçekleştirdiği ziyarette, Türkiye'ye doğrudan yatırımları kapsayan önemli bir dizi anlaşma imzalandı. Edinilen bilgiye göre, ziyaret kapsamında iki ülke arasında ticaret, enerji ve çevre alanlarında işbirliğini geliştirecek mutabakat muhtıralarının yanı sıra Türkiye'ye doğrudan yatırımları kapsayan anlaşmalar imzalandı. Abu Dabi Kalkınma Holdingi Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hasan Al Suwaidi, "Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'ye yatırım yapmak üzere, 10 milyar dolarlık bir fon ayırmıştır" açıklamasını yaptı.

İŞTE O ANLAŞMALAR:

1) Kara Paranın Aklanması ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi bağlamında Mali Bilgilerin Değişimine İlişkin Mutabakat Muhtırası.

2) Abu Dabi Liman Şirketi ile Türkiye Varlık Fonu (TVF) arasında Mutabakat Muhtırası.

3) Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) ile Türkiye Varlık Fonu (TVF) arasında Mutabakat Muhtırası.

4) Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) ile Türkiye Varlık Fonu (TVF) arasında (işbirliğine yönelik) Mutabakat Muhtırası.

5) Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi arasında Mutabakat Muhtırası.

6) Abu Dabi Menkul Kıymetler Borsası ile Borsa İstanbul arasında Mutabakat Muhtırası.

7) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile BAE Merkez Bankası arasında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı.

8) Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Gümrük Konularında İdari İşbirliği ve Ortaklık Anlaşması.

9) Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Enerji Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Muhtırası.

10) Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Çevre Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı.

Etiketler : Başkan Recep Tayyip Erdoğan Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan Beştepe
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