VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
BAE: Başkan Erdoğan'ın ziyareti ikili ilişkilerde yeni olumlu bir sayfa açıyor
Ermenistan'da korkutan deprem! Türkiye'den de hissedildi
Burj Khalifa'ya Türk bayrağı yansıtıldı
İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt gerekçesiyle 2 tekneye el koydu
Rusya'nın Stockholm Büyükelçisine göre Batı'nın yaptırımları Putin'in umurunda değil
Sağlık Bakanlığı 13 Şubat 2022 günlük koronavirüs tablosunu açıkladı!
EPDK'dan elektrik ücretlerine ilişkin açıklama geldi
"Ukrayna krizi Avrupa barışı için çok ciddi tehdit"
Almanya'da ikinci Steinmeier dönemi
Bakan Soylu'dan Cumhur İttifakı açıklaması
Başkan Erdoğan'dan Kadir Topbaş paylaşımı
13 gündür aranan Barış'tan acı haber... Ölü bulundu
Türkiye ile BAE arasında 12 anlaşmanın imzalanması planlanıyor
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri iptal edildi
Yunan'dan ağır tahrik!
"O paralarda bizim hakkımız var"
Putin'den Fransa'ya büyük ders!
Başkan Erdoğan'dan 13 Şubat Dünya Radyo Günü paylaşımı
Sette Kovid paniği
Şükrü'yü kıskandı
Evleri ayırmadık
Başkan Erdoğan'dan 2023 mesajı
Cumhurbaşkanlığı adaylığı reddedildi!
Oyuncu Cemil Özbayer vefat etti
13 Şubat 2022 Pazar 23:38:00 - Güncelleme:13 Şubat 2022 Pazar 23:38:00

BAE: Başkan Erdoğan'ın ziyareti ikili ilişkilerde yeni olumlu bir sayfa açıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Abu Dabi'ye ziyaretinin ikili ilişkilerde yeni olumlu bir sayfa açacağını belirtti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Erdoğan'ın ziyaretiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Gargaş açıklamada, "Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Türkiye'ye ziyaretinden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE ziyareti, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerde yeni olumlu bir sayfa açıyor." ifadelerini kullandı.

Bu ziyaretin, bölgenin istikrar ve refahını hedefleyen iş birliği köprülerini güçlendirmeye yönelik BAE'nin eğilimleriyle de uyumlu olduğuna işaret eden Gargaş, halkların refahının yanı sıra bölgenin kalkınma ve istikrarını desteklemek üzere BAE'nin dünya ülkeleri ile iletişim kanallarını güçlendirmeye devam edeceğine dikkati çekti.

BAE politikasının olumlu ve rasyonel olarak bölgesel kalkınma ile barışın lehine olduğunu ifade eden Gargaş, şunları kaydetti:

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Abu Dabi'ye ziyareti de müreffeh bir geleceği garantilemek üzere bağlı kaldığımız bu doğrultuda gerçekleşiyor.

Başkan Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın daveti üzerine, 14-15 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'ne resmi ziyarette bulunacak.

Başkan Erdoğan'ın ziyareti kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-BAE arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle değerlendirilerek, iş birliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacak.

Erdoğan ayrıca, Dünya Fuarı "EXPO 2020 Dubai"ye giderek, "Türkiye Ulusal Günü" olarak belirlenen 15 Şubat'ta Türkiye sergi alanını ziyaret edecek.

Etiketler : birleşik arap emirlikleri recep tayyip erdoğan expo 2020 dubai türkiye bae
Evlilik tarihi netleşmedi

Evlilik tarihi netleşmedi
Reklamcıların markajında

Reklamcıların markajında
Oscar'dan umutlu değil

Oscar'dan umutlu değil
-17 derecede defile

-17 derecede defile
Bir oyuna 4 milyon lira harcadı

Bir oyuna 4 milyon lira harcadı
‘Barbaroslar' büyük bir şans

‘Barbaroslar' büyük bir şans
Maçta tatsız karşılaşma

Maçta tatsız karşılaşma
Kılıç kaburgama saplandı

Kılıç kaburgama saplandı
Kıyafetten servet kazandı

Kıyafetten servet kazandı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER