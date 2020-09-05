Baba ve oğlu 7 ayda ikinci kez tarihi eser kaçakçılığından yakalandı

Baba ve oğlu 7 ayda ikinci kez tarihi eser kaçakçılığından yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Keskin ve Bahşılı ilçelerinde tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları bilgisi üzerine G.K. ve Z.K'nin ev ve araçlarını aradı.

Aramada, 20 parça tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen vazo, testi ve insan figürü ile fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Keskin Adliyesinde savcılıkça serbest bırakıldı.

Şüpheliler, 21 Şubat'ta da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınmış ve haklarında "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapılmıştı. Zanlılar, emniyetteki ifadelerinin ardından salıverilmişti.