23 Temmuz 2020 Perşembe 14:21:00 - Güncelleme:23 Temmuz 2020 Perşembe 14:21:00
AYM'den çoklu baro düzenlemesi kararı
Anayasa Mahkemesi, çoklu baro düzenlemesiyle ilgili yürütmenin durdurulması istemini reddetti.
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