Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk ezan

24 Temmuz 2020 Cuma 14:48:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2020 Cuma 14:48:00
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk ezan
Cuma namazıyla 86 yıl sonra ibadete açılacak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 4 minareden 4 müezzin tarafından öğle ezanı okundu.
Vatandaşların tarihi ana tanıklık etmek için akın ettiği Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın okuduğu duanın ardından dört müezzin tarafından minarelerden öğle ezanı okundu.
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