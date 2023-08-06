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06 Ağustos 2023 Pazar 17:29:00 - Güncelleme:06 Ağustos 2023 Pazar 17:29:00

Avcılar'da bir iş yerinde çıkan ve çevredeki dükkanlara sıçrayan yangın söndürüldü

Kaynak: AA

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Avcılar'da, bir iş yerinde çıkan ve çevredeki dükkanlara sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tahtakale Mahallesi Ahmet Hamdi Tanpınar Caddesi'nde, henüz faaliyete geçmediği öğrenilen tek katlı iş yerinde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın yandaki dükkanlara sıçradı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yanan dükkanın yakınındaki bina sakinleri yoğun duman nedeniyle tahliye edildi.

Polis ekiplerinin çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Bazı çevre sakinleri dumandan etkilenirken dükkanlarda da hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Etiketler : avcılar avcılar yangın iş yeri yangını
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