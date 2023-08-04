Avcılar Belediyesi işçileri ücretlerinin iyileştirilmesini istedi

Avcılar Belediye Başkanlığı binası önünde bir araya gelen Belediye-İş İstanbul 2 No'lu Şube üyesi işçiler, pankart açarak çeşitli sloganlar attı.

Sendika üyeleri adına basın açıklaması yapan Şube Başkanı Savaş Doğan, çalışanların özveri ile çalıştıklarını ancak mevcut maaşlarla geçinemediklerini, kira dahil hiçbir ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını söyledi.

"Aldığımız bu ücretle geçinemiyoruz. İnsanca geçinebilecek, insanca yaşayabilecek bir ücret istiyoruz." diyen Doğan, maaşların iyileştirilmesi için mücadele vermeye devam edeceklerini aktardı.