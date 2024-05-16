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16 Mayıs 2024 Perşembe 14:45:00 - Güncelleme:16 Mayıs 2024 Perşembe 14:45:00

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 40 şüpheli yakalandı

Kaynak: AA

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Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 40 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, merkez, İdil, Cizre ve Silopi ilçelerinde terör örgütü PKK adına faaliyet yürüten ve terör örgütünün propagandasını yapan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 40 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin, ev ve iş yerlerinde yapılan aramada terör örgütüne ait dijital materyaller ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Etiketler : şırnak operasyon terör örgütü pkk
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