Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 40 şüpheli yakalandı
Kaynak: AA
Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 40 şüpheli gözaltına alındı.
Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, merkez, İdil, Cizre ve Silopi ilçelerinde terör örgütü PKK adına faaliyet yürüten ve terör örgütünün propagandasını yapan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.
Çalışma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 40 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin, ev ve iş yerlerinde yapılan aramada terör örgütüne ait dijital materyaller ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
- Kripto düzenlemesi TBMM'ye sunuldu
- Dışişleri Bakanı Fidan, BM Kadın Birimi İcra Direktörü Bahous'u kabul etti
- "BM, Gazze'de kadın ve çocuk ölü sayısını yarı yarıya azalttı" iddiası yalanlandı
- 6-8 Ekim olayları davasında Ahmet Türk'e 10 yıl hapis cezası
- 22 ilde terör operasyonu: Aranan 239 şüpheli yakalandı
- İzmir'de bir grup belediye çalışanı, ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı