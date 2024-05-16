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16 Mayıs 2024 Perşembe 13:45:00 - Güncelleme:16 Mayıs 2024 Perşembe 13:45:00

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı kamu binalarında 2030'a kadar yüzde 30 enerji tasarrufu hedefliyor

Kaynak: AA

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Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı, 2030'a kadar kamu binalarında yüzde 30 enerji tasarrufu ve 1,2 milyon sokak aydınlatmasını LED'e dönüştürmeyi hedefliyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kamuda enerji tasarrufu ve verimliliği konusunda önemli çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda, enerjide arz güvenliğini sağlamak, dışa bağımlılığı azaltmak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2053 yılı için ortaya koyduğu net sıfır emisyon hedefini gerçekleştirmek için çevreye duyarlı politikalar üretiliyor.

Sunulan hizmetin kalitesini düşürmeden, sosyal refahı olumsuz yönde etkilemeden bir enerji verimliliği stratejisi geliştiriliyor.

2030 Enerji Verimliliği Stratejisi ve 2024-2030 2. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı'na göre 2030 yılına kadar enerji tüketiminin yüzde 16 azaltılması ve 100 milyon ton emisyon azaltımına katkıda bulunulması planlanıyor.

Ayrıca, kamu binalarında 2030'a kadar yüzde 30 enerji tasarrufunun sağlanması ve 1,2 milyon sokak aydınlatmasının LED dönüşümünün de tamamlanması hedefleniyor.

Söz konusu dönüşümün sağlanması konusunda elektrik dağıtım şirketleri ve yerel yönetimlerle koordineli çalışılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Enerji verimliliği öncelikli gündem maddelerimizden biri. Enerji planlamalarımızda bu konu önemli bir yer tutuyor. Her alanda enerji verimliliğini teşvik edeceğiz. Bu alanda yeni yatırımları destekleyeceğiz. 2030 yılı için ortaya koyduğumuz hedefleri gerçekleştirmek için ilgili bakanlıklarla aktif olarak çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Etiketler : enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı kamu binaları enerji tasarruf
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