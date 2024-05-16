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16 Mayıs 2024 Perşembe 13:30:00 - Güncelleme:16 Mayıs 2024 Perşembe 13:30:00

İkinci el çevrim içi oto pazarında satışlar nisanda yüzde 9 azaldı

Kaynak: AA

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Türkiye'de ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 düşüşle 157 bin 463 adede geriledi.

Indicata'nın ikinci el çevrim içi pazar raporundan derlenen verilere göre, geçen ay çevrim içi mecralarda 350 bin 588 kurumsal ilan yayınlandı. Bu ilanların 157 bin 463 adedi satıldı. İlan adetlerinde geçen yılın nisan ayına göre yüzde 7 artış gözlendi.

Nisanda satış adetlerinde yıllık bazda yüzde 9, bir önceki aya göre yüzde 16'lık düşüş gerçekleşti.

Yılın ilk 4 ayına bakıldığında ise 2023'ün aynı dönemine göre ilan sayısında yüzde 3, satışlarda yüzde 7 artış görüldü.

FİYAT GELİŞMELERİ

İkinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında en çok satışı yapılan ilk 35 markanın 249 modeline ait 364 bin 881 ilanın ay boyunca fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre, nisanda ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında perakende fiyatların bir önceki aya göre ortalama yüzde 0,73, yılbaşından itibaren ise yüzde 2,24 arttığı gözlemlendi.

988 ADET İKİNCİ EL ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SATILDI

Motor tipine göre değerlendirildiğinde, söz konusu pazarda geçen ay 94 bin 647 adetle en çok dizel araçlar satıldı.

Dizel otomobilleri 56 bin 636 adet satışla benzinli, 3 bin 983 ile oto gazlı otomobiller takip etti. Hibrit otomobil satış sayısı 1209, elektrikli otomobil satışları ise 988 adet oldu. Nisan 2023'te 719 adet ikinci el elektrikli otomobil satılmıştı.

Ocak-nisan döneminde geçen senenin ilk 4 ayı ile karşılaştırıldığında dizel araçların toplam satışlar içindeki payının yüzde 5 azaldığı görüldü. Elektrikli araçların payı ise yüzde 0,63'e yükseldi.

ORTALAMA SATIŞ HIZI 47 GÜN OLDU

İkinci el çevrim içi pazarda nisanda araçların ortalama satış hızı 47 gün olarak belirlendi. Renault marka araçlar, ortalama 39 günle pazar ortalamasına göre 8 gün daha hızlı satıldı.

Mercedes-Benz ve BMW markalı araçlar ise 63 günlük hızla en yavaş satılan araçlar oldu.

GÜNLÜK 450 BİNDEN FAZLA İKİNCİ EL ARAÇ DATASI ANALİZ EDİLİYOR

Makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti Indicata, Türkiye ikinci el çevrim içi araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor.

Raporda yer alan satış verileri, ikinci el araç ticareti yapan 40 binden fazla kurum ve kuruluşun çevrim içi pazardaki ilanlarına dayanıyor. Bunlar arasında Sahibinden, Arabam, Letgo ve VavaCars gibi listeleme sitelerinin yanı sıra kurumsal ikinci el web siteleri Leaseplan, Intercity ve Otokoç gibi kurum ve platformlar yer alıyor.

Verilere bireysel araç ilanları dahil edilmiyor. Çevrimiçi platformda ikinci el ticareti yapan kurumlar, iki sebeple satışa sundukları araçların ilanlarını geri çekiyor. Bunlardan ilki, değişen pazar koşullarına göre araç fiyatı revize edilerek ilanın yeniden yayınlanması. Söz konusu ilanların yeniden ne zaman yayınlandığı da Indicata tarafından takip ediliyor. İkinci sebep ise satış. Kurum, aracı sattığı için ilandan çekiyor. İlandan tamamen kaldırılan araçlar "satış" olarak kabul ediliyor.

Etiketler : türkiye ikinci el araç satış
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