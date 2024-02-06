Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş'ta yapımı tamamlanan TOKİ konutlarını ve depremzede aileyi ziyaret ediyor. Başkan Erdoğan'a MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik ediyor.
06 Şubat 2024 Salı 16:28:00 - Güncelleme:06 Şubat 2024 Salı 16:28:00
Başkan Erdoğan'dan depremzede aileye ziyaret
Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş'ta yapımı tamamlanan TOKİ konutlarını ve depremzede aileyi ziyaret ediyor. Başkan Erdoğan'a MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik ediyor.
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