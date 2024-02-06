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Başkan Erdoğan'dan depremzede aileye ziyaret
06 Şubat 2024 Salı 16:28:00 - Güncelleme:06 Şubat 2024 Salı 16:28:00

Başkan Erdoğan'dan depremzede aileye ziyaret

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Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş'ta yapımı tamamlanan TOKİ konutlarını ve depremzede aileyi ziyaret ediyor. Başkan Erdoğan'a MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik ediyor.

Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş'ta yapımı tamamlanan TOKİ konutlarını ve depremzede aileyi ziyaret ediyor. Başkan Erdoğan'a MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik ediyor.

Etiketler : erdoğan kahramanmaraş toki
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