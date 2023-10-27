Askerlik yerleri açıklandı

Kasım/Aralık 2023 ve Ocak 2024 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamalarda şu ifadeler kullanıldı:

"Kasım/Aralık 2023 ve Ocak 2024 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlenmiştir. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz."

Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenilebiliyor.