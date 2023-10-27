Askerlik yerleri açıklandı
Kaynak: TRT Haber
Milli Savunma Bakanlığı, askerlik yerleri ve celp tarihi sınıflandırma sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Kasım/Aralık 2023 ve Ocak 2024 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlendi.
Bakanlıktan yapılan açıklamalarda şu ifadeler kullanıldı:
"Kasım/Aralık 2023 ve Ocak 2024 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlenmiştir. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz."
Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenilebiliyor.ASKERLİK YERLERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN
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