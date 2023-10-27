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27 Ekim 2023 Cuma 13:41:00 - Güncelleme:27 Ekim 2023 Cuma 13:41:00

Askerlik yerleri açıklandı

Kaynak: TRT Haber

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Milli Savunma Bakanlığı, askerlik yerleri ve celp tarihi sınıflandırma sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Kasım/Aralık 2023 ve Ocak 2024 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamalarda şu ifadeler kullanıldı:

"Kasım/Aralık 2023 ve Ocak 2024 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlenmiştir. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz."

Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenilebiliyor.

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Etiketler : milli savunma bakanlığı askerlik yerleri celp tarihleri
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