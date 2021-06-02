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02 Haziran 2021 Çarşamba 22:33:00 - Güncelleme:02 Haziran 2021 Çarşamba 22:33:00

Askeri yargı kanunu değişiyor

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AK Parti'nin hazırladığı askeri yargı kanununda değişiklik öngören teklif Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenlemede, askeri suçların soruşturması ve kovuşturmasında uygulanacak istisnai hükümler ile merciler yeniden düzenleniyor.

AK Parti'nin 20 maddelik kanun teklifine göre askeri suçların yargılamasında uzmanlaşmanın sağlanabilmesi için mahkemeler yeniden belirleniyor.

Askeri suçlardan dolayı soruşturma izni verecek makamlar da askerlerin görevlerine göre tayin edilecek.

Askeri hizmetin niteliğine göre, dilekçe ve davalara ilişkin evrak, en yakın amire de verilecek.

Dava dilekçelerinde davacının sicili ve rütbesi de yer alacak. Teklifle, askeri suçlarda üst-ast ilişkisinin hangi durumlarda dikkate alınmayacağı da düzenleniyor.

Teklif, önümüzdeki hafta Genel Kurul'un gündemine gelecek.

Etiketler : Askeri hizmet AK Parti Askeri yargı kanunu
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