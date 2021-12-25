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25 Aralık 2021 Cumartesi 17:17:00 - Güncelleme:25 Aralık 2021 Cumartesi 17:18:00

Asiye ve ailesine devlet eli uzandı

Kaynak: AA

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Gaziantep'te pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in babası Hüseyin Ateş, kızının devletin gücüyle hayatta kaldığını belirterek "Asiye'nin canı yandı başka çocukların canı yanmasın." dedi.

Ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye'nin tedavisine, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde devam ediliyor.

Türkiye'nin de ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan, hastaneye gelerek hem çocuğu gördü hem de ailesiyle görüşme gerçekleştirdi. Minik Asiye'ye hafta içinde bazı operasyonların yanı sıra doku nakli yapılması planlanıyor.

Eşi Zeynep ile evlatları Asiye için hastaneden ayrılmayan Hüseyin Ateş, AA muhabirine, devletin tüm imkanlarını kızı için seferber ettiğini söyledi.

Kızının sağlığının önemine işaret eden Ateş şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca başta olmak üzere tüm valimiz, kaymakamımız, başkanlarımız bizim için seferber oldular. Hepsi elinden gelenin fazlasını yaptı. Devletimize milletimize Allah zeval vermesin. Bizim için özel uçak tuttular. Benim kızım devletimizin gücüyle yaşıyor. Devletimiz olmasaydı şu an yaşamayabilirdi. Hepsinden Allah razı olsun. Kızımın sağlığı çok önemli. Devletimiz şefkat elini üzerimize atınca çocuğumuz hayatta kaldı."

Prof. Dr. Ömer Özkan ile de görüştüklerini anlatan Ateş, kızının birkaç seans operasyon geçireceğini, durumunun ilk güne göre daha iyi olduğunu anlattı.

"Kızımın elinden tutup hastaneden öyle çıkmak istiyoruz"

Yormamak için kızıyla konuşmaktan korktuğunu belirten Ateş, şöyle devam etti:

"Kızım çok şükür nefes alabiliyor. Ömer Hoca'mıza sonuna kadar güveniyoruz. Biz 5-6 yıl Asiye'nin özlemini çektik. Tedaviyle olan bir çocuktu. Annesi doğumdan sonra büyük operasyon geçirdi. Bir daha çocuğumuz olmayabilir. Asiye'miz tek çocuğumuzdu. Eşim doğumdan sonra 5 ay kadar yoğun bakımda kaldı. Kızım anne sütü hiç almadı, süt annesi var. Eski 2017'deki sitemizin müdürünün eşi Güldeniz Hanım kızımı emzirdi, süt annesi o. Eşim ameliyattan sonra bir yıl kadar kendine gelemedi."

Devlet büyüklerinin her türlü yardım elini uzattığını ifade eden Ateş, "Kızımın elinden tutup hastaneden öyle çıkmak istiyoruz. Ömer Hoca'mıza, devletimize güveniyoruz. Sağlık Bakanı'mıza güveniyoruz. Adalet Bakanımız bizi yolcu etti. Asiye'nin canı yandı, başka çocukların canı yanmasın. Bu köpekler daha önce bir site sakinin süs köpeğine de saldırdı. Site sakinlerinin hepsi şikayet etti ama site yöneticisi olunca beslemeye devam ettiler." diye konuştu.

"Annesine eve gitmek istediğini söyledi"

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete de gazetecilere yaptığı açıklamada, gece hava ambulansıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilen çocuğun tedavisine yoğun bakımda devam edildiğini anlattı.

Annesinin kızını ağızdan beslediğini, çocuğun yemek yiyebildiğini ifade eden Çete, "Hayati tehlikesi şu an için yok. Birtakım hayati bulguları stabil. Sağlık Bakanlığının devreye girmesiyle ileri tedavi için Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından planlanacak ameliyatlar için Akdeniz Üniversitesine sevki gerçekleştirildi. Kafa derisinde ve yüz bölgesinde doku kayıpları var. Oralara gerekli müdahaleler yapılacak." diye konuştu.

Ameliyatlar netleştikten sonra doku nakli yapılacağını belirten Çete, "Yoğun bakımda çocukla konuştum. Başta çekindi ama sonra konuştuk. Annesine, eve gitmek istediğini söyledi. 4 yaşındaki çocuğun en güvende hissettiği yer evi. Umarım en kısa zamanda sağlığına kavuşur ve güvenle gülerek evlerine dönmeyi sağlayabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Çete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yakından takip ettiğini, gerekli bilgilendirmeleri düzenli olarak yaptığını belirtti. Ailenin motivasyonun iyi olduğunu vurgulayan Çete, "Aile burada kendilerini güvende hissediyor." dedi.

Etiketler : asiye pitbull saldırısı köpek saldırısı
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