Aşılama 2021'in ilk haftasında

Türkiye’nin koronavirüse karşı sağlık çalışanlarından başlayarak uygulamayı planladığı Çin aşısı için geri sayım başladı. Sağlık Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Çin aşısı Türkiye’ye 3 aşamada gelecek. İlk 3 milyonluk dozun hazır olduğu, ancak Çin’de bazı prosedürlerden kaynaklı gecikmenin yaşandığı belirtildi. Önceki gün Çin Dışişleri Bakanlığı’nın aşının Türkiye’ye getirilmesi için onay verdiği öğrenildi. Çin aşısının bu hafta Türk Hava Yolları ile getirilmesi planlanıyor. Sonrasında aşılar, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİC) tarafından testlere tabi tutulacak. Yeni yılla birlikte aşılanma sürecinin başlayacağını ifade eden yetkililer, kısa zamanda yoğun aşılama yapmayı hedeflediklerini belirtti:

3 AY UYGULAMA

“Kitlesel bağışıklamanın bu şekilde olabileceğini inanıyoruz. 2-3 ay içinde yoğun aşılama dönemi içine girmek istiyoruz. Vatandaşları aşı için ikna edeceğiz. Asıl işimiz aşı geldikten sonra başlayacak.”

40 MİLYON DOZ OCAK SONUNDA

Türkiye’nin Çin ile yapmış olduğu anlaşma uyarınca, ocak sonuna kadar 40 milyon doz aşının getirilmesi planlanıyor. Şubatta ise 10 milyon doz aşının daha gelmesi bekleniyor. Bu zaman aralığında başka ilavelerin de olması gündemde.

YERLİ AŞIYA ŞİMDİDEN 200 KİŞİ GÖNÜLLÜ OLDU

Erciyes Üniversitesi’nde koronavirüs salgınına karşı geliştirilen ve Faz-1 çalışması başarıyla tamamlanan yerli aşıda Faz-2’ye geçildi. Faz-2 çalışmalarında gönüllü olmak isteyenler için üniversite kampüsündeki bilboardlara ilan verilirken, başvuruda bulunan gönüllü sayısının 200’ü geçtiği belirtildi. Beden Eğitimi öğretmeni Mehmet Turgut “Aşının kendi ülkemizde üretilmesi gurur verici bir olay. Çin, Alman ve Rus aşısından bahsedilirken ben kendi hekimlerimizin yaptığı aşıyı canı gönülden yaptırırım” dedi.