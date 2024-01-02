ASELSAN'dan 58,9 milyon dolarlık sözleşme
ASELSAN 58,9 milyon dolarlık yurt dışı satış sözleşmesi imzaladı.
ASELSAN, uluslararası bir müşterisiyle 58,9 milyon dolarlık yurt dışı satış sözleşmesi imzaladı.
ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasına göre, şirket, yurt dışı iştiraki üzerinden uluslararası bir müşterisiyle akıllı ulaşım sistemleri ihracatına yönelik olarak 58 milyon 887 bin 692 dolar tutarında yurt dışı satış sözleşmesi imzaladı.
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