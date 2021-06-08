Bir ülkeden daha BAYKAR'a ziyaret

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08 Haziran 2021 Salı 15:33:00 - Güncelleme:08 Haziran 2021 Salı 15:33:00

Arnavutluk İçişleri Bakanı, BAYKAR'ı ziyaret etti

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Letonya Savunma Bakanı Pabriks'in ziyareti sonrası Arnavutluk İçişleri Bakanı Bledar Çuçi de 'Baykar Milli S/İHA Ar-Ge ve Üretim Tesisleri'ni ziyaret etti.

Baykar'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Arnavutluk İçişleri Bakanı Sayın Bledar Çuçi ve beraberindeki heyet, Baykar Milli S/İHA Ar-Ge ve Üretim Tesisleri'ni ziyaret etti. Kendilerini ağırlamaktan memnuniyet duyduk." ifadelerine yer verildi.

Ziyarette Bakan Çuçi'ye, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar eşlik etti. Bayraktar, Bakan ve beraberindeki heyete Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen S/İHA sistemleri ile ilgili bilgi verdi. Bakan, ziyaretinde Bayraktar SİHA'ları ilgiyle inceledi.

Öte yandan, SİHA Bayraktar TB2'nin Polonya'ya ihraç edilmesine yönelik anlaşma geçen ay Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda'nın huzurunda Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak tarafından imzalanmıştı. Bu anlaşmayla Türkiye, ilk defa NATO ve AB üyesi bir ülkeye yüksek teknoloji içeren SİHA ihraç etmiş olacak. Polonya ile yapılan anlaşma kapsamında Türkiye'den ihraç edilecek 4 sistemin içinde 24 adet Bayraktar TB2 SİHA ile yer kontrol istasyonları ve yer veri terminalleri yer alacak.

Etiketler : NATO ve AB baykar Bledar Çuçi
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