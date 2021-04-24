HDP'nin küstah paylaşımına Altun'dan tepki!

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24 Nisan 2021 Cumartesi 15:00:00 - Güncelleme:24 Nisan 2021 Cumartesi 15:00:00

Altun'dan HDP'nin küstah paylaşımına tepki: Sizi aziz milletimize havale ediyoruz

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı üzerinden HDP'nin sözde soykırıma ilişkin paylaşımına çok sert tepki gösterdi.

HDP bir kez daha Türkiye'nin karşısında durarak sözde Ermeni soykırımını tanıma ve yüzleşme çağrısı yaptı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da duruma kayıtsız kalmayarak kendi hesabından şu açıklamayı yaptı:

Bizim uzun ve şanlı tarihimiz gurur kaynağımızdır. Sizin kısa ve kara tarihiniz ise utanç vesikalarıyla doludur. Sizin tarihiniz, bölücü terör örgütünün tarihidir! Sizi aziz milletimize havale ediyoruz...

Etiketler : fahrettin altun pkk hdp tepki
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