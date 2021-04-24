HDP'nin küstah paylaşımına Altun'dan tepki!

HDP bir kez daha Türkiye'nin karşısında durarak sözde Ermeni soykırımını tanıma ve yüzleşme çağrısı yaptı.



İletişim Başkanı Fahrettin Altun da duruma kayıtsız kalmayarak kendi hesabından şu açıklamayı yaptı:

Bizim uzun ve şanlı tarihimiz gurur kaynağımızdır. Sizin kısa ve kara tarihiniz ise utanç vesikalarıyla doludur. Sizin tarihiniz, bölücü terör örgütünün tarihidir! Sizi aziz milletimize havale ediyoruz...