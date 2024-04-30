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30 Nisan 2024 Salı 08:16:00 - Güncelleme:30 Nisan 2024 Salı 08:16:00

ABD'de Gazze hazımsızlığı... Protestolarda bin kişi gözaltında!

Kaynak: IHA

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ABD'deki üniversitelerde yapılan Filistin'e destek gösterilerinde gözaltına alınanların sayısı bine ulaştı. Bazı üniversiteler Filistin destekçisi öğrencileri okuldan uzaklaştırmaya başlarken, ABD'li siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinden protestocu öğrencilere destek açıklaması geldi.


ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi'nde 18 Nisan'da başlayan Filistin yanlısı protestoların 16 eyalette 20 üniversiteye yayıldığı bildirildi. ABD basınında yer alan haberlere göre, üniversitelerde kamp kurarak İsrail'e saldırılarına son verme çağrısı yapan ve üniversitelerini İsrail'e silah satan şirketlerle ilişkilerini kesmeye çağıran öğrenci ve akademisyenlerden gözaltına alınanların sayısı bine ulaştı.

BAZI ÜNİVERSİTELER PROTESTOCULARI OKULDAN UZAKLAŞTIRMAYA BAŞLADI

Protestoların ilk başladığı okul olan Columbia Üniversitesi ise, Filistin destekçisi öğrencilere kampüsü boşaltmaları için tanınan sürenin dolmasının ardından harekete geçti. Üniversite yönetiminden yapılan açıklamada, kampüsü boşaltmayı kabul etmeyen öğrencilerin okuldan uzaklaştırılmaya başlandığı bildirildi. Cornell Üniversitesi de eylemlerini başka bir yerde sürdürme talebini reddeden öğrencileri okuldan uzaklaştırdığını duyurdu.

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNDEN İSRAİL'İ PROTESTO EDEN ÖĞRENCİLERE DESTEK

Öte yandan, Filistin'e destek gösterilerini sürdüren öğrencilere ABD'deki birçok siyasi parti ve sivil toplum örgütünden destek geldi. Aralarında Çalışan Aileler Partisi (WFP) ile "IfNotNow", "Sunrise" ve "Gen-Z for Change"in de bulunduğu 190 grup yayınladıkları ortak açıklamada protestocu öğrencilerle dayanışma içinde olduklarını vurguladı. Protestocu öğrencilerin üniversitelerinin İsrail işgalinden kâr sağlayan şirketlerle ilişkilerini kesmesi ve kampüslerinde Filistinliler için güvenli ortamların sağlanması yönünde net taleplerinin olduğu hatırlatılan açıklamada, "Baskı, yıldırma ve misillemelere rağmen İsrail'in ABD silahları ve finansmanıyla Gazze'de sürdürdüğü saldırılar konusunda farkındalık yaratmak için barışçıl protesto haklarını kullanan öğrencileri destekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : abd gazze protesto
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